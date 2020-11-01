Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих ритуалах.

Спортсмен утверждает, что совершенно не суеверен, однако именно он совершает множество различных ритуалов во время матчей. По словам Надаля, если бы он был суеверным, то менял бы свои ритуалы после каждого проигранного матча.

«То, что вы называете тиками, для меня это способ привести в порядок голову, способ сконцентрироваться и заставить замолчать внутренние голоса. Не слушать голос, который говорит мне, что я проиграю, или, что ещё более опасно, будто я выиграю», — объяснил Надаль, слова которого приводит Corriere Della Sera.

Надаль также отметил, что позитивный менталитет помог ему превратить хрупкость тела в моральную силу. После первой победы на «Ролан Гаррос» он мог уйти из тенниса из-за деформации левой стопы, так как не мог даже тренироваться. Благодаря специальной стельке испанец смог продолжить играть, но это привело к воспалению коленей.

«Что такое талант? У каждого из нас есть свой талант. Кому-то всё даётся легко, другим известно, как дольше быть на вершине», — сказал теннисист.