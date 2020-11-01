Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что длинная скамейка запасных может помочь московскому ЦСКА успешно провести текущий сезон.

«У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У «Локомотива», к примеру, такой возможности нет. «Зенит» в минувшем туре выглядел уставшим», — сказал Аршавин в эфире «После футбола».

По мнению Аршавина, армейцы могут поменять пять человек в стартовом составе без потери качества игры, в то время как в «Зените» возникла бы «просадка» по уровню игроков.

Идеальной связкой в центре обороны у ЦСКА Аршавин назвал Магнуссена и Дивеева, а Эджуке, по его мнению, вносит непредсказуемость в действия армейцев.

По итогам 13-го тура на первое место турнирной таблицы вышел ЦСКА с 28 очками, «Зенит» (27) и «Спартак» (27) идут на втором и третьем местах.