18-летний нападающий Максим Грошев перешел в петербургский СКА в результате обмена с «Нефтехимиком». Нижнекамский клуб получит денежную компенсацию.

Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в СКА — 28.

В нынешнем сезоне Грошев отыграл 17 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Его показатель полезности составил «-4», хоккеист заработал две минуты штрафного времени.

В среднем за матч нападающий проводил на льду 11 минут и 48 секунд. В общем счете Грошев провёл 56 матчей в КХЛ за всю свою карьеру, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

Хоккеист является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года. На минувшем драфте НХЛ Максим был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85-м номером.