Вторая ракетка России Андрей Рублев подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Париже, который будет проходить в период со 2 по 8 ноября.

«Я на сто процентов буду играть в Париже. Я хорошо себя чувствую, потому что после Санкт-Петербурга я ничего не играл, почти пять дней отдыхал», — сказал Рублев, слова которого приводит Tennis Majors.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Рублев победил в финале турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия) и завоевал пятый трофей в текущем сезоне. Ранее он выиграл турниры в Аделаиде и Дохе (оба — АТР 250), а также в Санкт-Петербурге и Гамбурге (оба — АТР 500).

Рублев впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР, который будет проходить в Лондоне. В нем принимают участие восемь сильнейших теннисистов тура.