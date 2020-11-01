Отец Мартена Фуркада Марсель прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить российского биатлониста Евгения Устюгова золотой медали ванкуверской Олимпиады в масс-старте.

В масс-старте в Ванкувере-2010 Фуркад завоевал серебряную медаль. В случае аннулирования результата Устюгова он становится шестикратным олимпийским чемпионом.

«Эта процедура растянулась на 5 лет: допингисты всегда на шаг впереди! Конечно, спустя 10 лет после гонки это не изменит жизнь моего сына, но это награда за борьбу, которую Мартен вел против допинга на протяжении всей карьеры», — заявил Фуркад-старший, слова которого приводит Franceinfo.

Он добавил, что Устюгов был обманщиком, и его поймали. По мнению Фуркада-старшего, партнеры по команде должны сказать Устюгову спасибо, так как из-за него они тоже лишились наград.