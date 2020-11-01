Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал победу на турнире Ice Star в Минске (Белоруссия).

«В короткой все получилось – гладенько, ровненько. В произвольной были ошибки. Радует, что не было «бабочек». Как сказал Алексей Николаевич, ошибки – это хорошо. Если нет ошибок, то вроде как подсознательно расслабляешься, некуда двигаться», — сказал Коляда в интервью для Федерации фигурного катания России.

Спортсмен признался, что для него необычно проводить два старта подряд. Он пояснил, что хотел себя проверить, это был интересный опыт. По словам Коляды, когда находишься на льду и исполняешь элементы, то погружаешься в дело и не думаешь об усталости.

Михаил добавил, что будет усиленно готовиться к Гран-при России. Он подчеркнул, что делает то, что ему говорит тренер.

Напомним, в межсезонье Коляда покинул группу Валентины Чеботаревой и перешел к Алексею Мишину.