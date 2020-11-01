Андрей Рублев завоевал очередной трофей, «Зенит» обыграл «Химки» на выезде. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Рублев завоевал трофей в Вене

Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл турнир АТР 500 в Вене, в финале одолев итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 6:4. Для россиянина этот трофей стал уже пятым за сезон, он обошел Новака Джоковича по числу титулов в 2020-м году. Победа гарантировала Андрею участие в Итоговом турнире АТР, куда попадают всего 8 теннисистов.

«Зенит» обыграл «Химки»

«Зенит» на выезде обыграл «Химки» в 13-м туре РПЛ. Игра проходила в Подмосковье и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали Андрей Мостовой и Александр Ерохин. «Химки» имели шанс сократить отставание и забили гол, однако он не был засчитан из-за офсайда. Команда Семака с 27 очками идет на втором месте.

Баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану»

Порадовал петербургских болельщиков и баскетбольный «Зенит», на своей арене разгромивший «Астану» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда Хавьера Паскуаля выиграла с преимуществом в 33 очка — 85:52. Самым результативным игроком стал Кевин Пангос, набравший 14 очков.

18-летний форвард Грошев перешел в СКА

18-летний нападающий Максим Грошев перешел в петербургский СКА в результате обмена с «Нефтехимиком». Нижнекамский клуб получит денежную компенсацию. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в СКА — 28.В нынешнем сезоне Грошев отыграл 17 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Коляда выиграл турнир в Минске

Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на турнире Ice Star в Минске. Ученик Алексея Мишина занял первое место по итогам двух программ, набрав в общей сумме 269,35 баллов. Второе место занял белорусский фигурист Константин Милюков (236,39), ранее также выступавший за Россию. На третьей строчке оказался другой россиянин, Евгений Семененко, у которого 230,68 баллов.