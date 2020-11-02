Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий попросил у клуба и болельщиков прощения за свою игру.

В официальном Instagram сине-бело-голубых было опубликовано фото украинского защитника, которого стали упрекать в том, что он играет слабее, чем в прошлом сезоне. Футболист написал комментарий, в котором непонятно, всерьез или в шутку попросил простить его за плохую игру.

«Извините, что плохо играю», — написал Ракицкий под фотографией.

Отметим, 31-летний Ярослав Ракицкий в нынешнем сезоне чемпионата России провел десять матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги подмосковные «Химки» дома потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2.