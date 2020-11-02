Один из футболистов мадридского «Реала» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Marca. При этом издание не называет имени зараженного. По информации источника, вся команда пройдет очередную серию тестирований, а футболист, который сдал положительный тест, будет протестирован повторно, и если положительный результат будет подтвержден, он пропустит ближайший матч с «Интером» в Лиге чемпионов.

В конце сентября сообщалось, что норвежский полузащитник «Реала» Мартин Эдегор сдал положительный тест на коронавирус после матча второго тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».

Отметим, матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером» состоится 3 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.