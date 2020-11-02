Агент Алан Агузаров рассказал подробности несостоявшегося перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Тоттенхэм».

По словам Агузарова, Моуринью не звонил Дзюбе, он звонил одному из партнеров агента, с которым тренер в достаточно хорошем контакте. Агузаров отметил, португалец четко дал понять, что на фоне травмы Кейна Моуринью рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

«Он, Моуринью, достаточно хорошо знает возможности Дзюбы. И на самом деле со стороны Моуринью была конкретная заинтересованность», — сказал Агузаров, слова которого приводит «Матч Премьер».

Агент отметил, Дзюба никуда не перешел, потому что в итоге Моуринью не взял никого, так как изначально думали, что травма Харри Кейна будет достаточно серьезной, а в итоге он на достаточно не длинный срок выбыл, и в «Тоттенхэме» решили ограничиться внутренними резервами.