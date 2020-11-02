«Атлетико» прилетел в Москву с Суаресом и Саулем в составе

Ночью 2 ноября в Москву прилетели футболисты мадридского «Атлетико», которые во вторник, 3 ноября, проведут матч третьего тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Тренерский штаб «матрасников» во главе с Диего Симеоне взял на игру 24 футболиста.

Среди них и уругвайский нападающий Луис Суарес, который пропустил матч против «Осасуны» в испанской Ла Лиге. Кроме того, в состав делегации вошел полузащитник Сауль Ньигес, который в последний раз играл месяц назад против «Вильярреала», после чего пропустил три матча из-за травмы бедра.