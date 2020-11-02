Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о выступлении Андрея Рублева в нынешнем сезоне.

По словам Кафельникова, он искренне рад за Рублева и будет за него болеть. Экс-первая ракетка мира отметил, ему сложно сказать, на что способен Рублев на Итоговом турнире, так как конкуренция очень жесткая. Кафельников добавил, что Рублев блестяще справился с задачей, которую ставил перед собой, но, безусловно, не хочет ехать на Итоговый турнир статистом.

«Теннис — такой вид спорта, что бывают сюрпризы, которых ты не ожидаешь. И все, что будет происходить в Лондоне, будет дополнительными бонусами», — сказал Кафельников, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Сонего, игра завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:4.

Для Рублёва этот трофей стал пятым в 2020 году. На старте сезона россиянин выиграл два турнира категории АТР 250 — в Дохе и Аделаиде. Затем он взял три турнира АТР 500 — в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Победа гарантировала ему попадание на Итоговый турнир, который будет проходить в Лондоне.