В киевском «Динамо» обнаружено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, тестирование показало положительный результат у футболистов Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. Также сообщается, что положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды. Известно, что в данный момент все зараженные самоизолированы и чувствуют себя удовлетворительно.

Отметим, в конце октября голкипер киевского клуба Денис Бойко сдал положительный повторный тест на коронавирус. Ранее положительные тесты также сдали вратарь Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулыба.

Напомним, 4 ноября киевскому «Динамо» предстоит сыграть в Лиге чемпионов с «Барселоной». 8 ноября команда Мирчи Луческу встретится с «Шахтером» в рамках УПЛ.