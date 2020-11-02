Омский «Авангард» планирует приобрести финского голкипера.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

По словам Шевченко, где-то пишут, что омичи уже договорились по Грубецу с «Куньлунем», но это не совсем так. Шевченко отметил, слишком много сложностей для того, чтобы Шимон перешел в «Авангард», в том числе и бюрократических.

Журналист добавил, «Авангард» действительно ищет вратаря, причем иностранного.

«Учитывая, что в команде Гарипов – Бобков, то это все повлечет серьезные изменения в структуре команды. Один иностранец будет сидеть, с одним вратарем придется расставаться. Но вот вам еще один слух. На финальной стадии переговоры с каким-то вратарем финном из Европы», – написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий Максим Грошев перешел в петербургский СКА в результате обмена с «Нефтехимиком». Нижнекамский клуб получит денежную компенсацию.