ATP опубликовал обновленный мировой рейтинг теннисистов от 2 ноября.

В первой десятке произошло одно изменение — российский теннисист Даниил Медведев вернулся на пятое место, сместив оттуда грека Стефаноса Циципаса. Другой россиянин, Андрей Рублев, остался на восьмой позиции. Третий из россиян, Карен Хачанов, опустился на одну позицию и теперь идет на 19-й строчке.

На первом месте по-прежнему располагается серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третий — австриец Доминик Тим, четвертое место у швейцарца Роджера Федерера.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Сонего, игра завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:4.