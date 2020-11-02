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  • 10:01,  2 ноября 2020
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«Кузяев был в шорт-листе у «Баварии». Агент рассказал, почему трансфер сорвался

&#171;Кузяев был в шорт-листе у &#171;Баварии&#187;. Агент рассказал, почему трансфер сорвался
Далер Кузяев. Фото: fc-zenit.ru

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, почему Далер Кузяев не перешел в «Баварию».

По словам Агузарова, «Рейнджерс» делал прямое предложение, но отец Кузяева сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. Агент отметил «Уотфорд» тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому Кузяев решил отказаться. Кроме того, Агузаров добавил, что из АПЛ был «Саутгемптон», с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы.

«Далер был в шорт-листе у «Вильярреала», «Наполи», «Герты», «Баварии». Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ», — сказал Агузаров, слова которого приводит «Матч Премьер».

Напомним, два месяца после истечения контракта с «Зенитом» Кузяев искал клуб в Европе. После того, как он потерпел неудачу, футболист подписал новое соглашение с «Зенитом».

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