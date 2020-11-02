Макгрегор назвал самого сложного соперника в UFC. Это не Хабиб

Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Нейт Диаз. Зомби западного побережья», — ответил Макгрегор на вопрос одного из подписчиков в Twitter.

По словам Конора, Диаз — отличный боец, и третий бой будет иметь эпические масштабы, когда он состоится. Ирландец заявил, что Диаз и его боевые стили всегда в мыслях ирландца во время его собственных тренировок.

«Когда это произойдет, я буду готов», — добавил Макгрегор.

Ранее Макгрегор и Диаз дрались дважды: в первом поединке Диаз победил нокаутом, во втором Макгрегор выиграл решением судей.