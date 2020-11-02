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  • 10:03,  2 ноября 2020
Бокс/MMA
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Макгрегор назвал самого сложного соперника в UFC. Это не Хабиб

Макгрегор назвал самого сложного соперника в UFC. Это не Хабиб
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Нейт Диаз. Зомби западного побережья», — ответил Макгрегор на вопрос одного из подписчиков в Twitter.

По словам Конора, Диаз — отличный боец, и третий бой будет иметь эпические масштабы, когда он состоится. Ирландец заявил, что Диаз и его боевые стили всегда в мыслях ирландца во время его собственных тренировок.

«Когда это произойдет, я буду готов», — добавил Макгрегор.

Ранее Макгрегор и Диаз дрались дважды: в первом поединке Диаз победил нокаутом, во втором Макгрегор выиграл решением судей.

Напомним, недавно бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американский боец UFC Дастин Порье согласовали проведение боя в январе 2021 года. Отметим, эти бойцы ранее провели поединок в 2014 году: тогда была зафиксирована победа Конора Макгрегора техническим нокаутом.

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