В воскресенье 1 ноября завершился онлайн турнир ESL One Germany 2020 и на нём случились сразу два необычных исхода. Лучшая и самая богатая команда мира 2020 года Team Secret впервые за долгое время не смогла добраться до финала, а проиграла в полуфинале нижней сетки будущим чемпионам турнира Team Liquid.

А Natus Vincere, в свою очередь, впервые за долгое время добрались до гранд-финала. Team Liquid обыграли своих соперников со счётом 3:1 и забрала себе $150 000. Жёлто-чёрные довольствуются $80 000.

Исход этого матча очень эмоционально описал игрок команды Natus Vincere капитан команды Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. 29-летний игрок написал в своём телеграм канале, что коллектив принял неверные решения и на четвёртой карте совершили глобальную ошибку с Аэгисом.

Приняли худшие решения в играх=заведомо (свап линий, не забанить слардара) В 4 игре ПРОСТО ПО КАКОЙТО ПРИЧИНЕ МЫ НЕ ВЗЯЛИ АЕГИС НА АМЕ Я ПРОСТО ФЦЩКГФОЦШТУОФЦЗТУФЦУТФЦУФЦ

Сообщество разделилось на два мнения. Одни считают, что «Рождённые Побеждать» выступили достойно и показали свою лучшую игру за последнее время, другие же критикуют команду и высказываются о том, что поражение в финале было предопределено. Ведущий и стример Рустам Adekvat Мавлютов тоже не остался в стороне и прокомментировал итоги ESL One Germany 2020. Мавлютов считает, что новый состав NAVI оправдал себя.

Объективно Team Liquid были сильнее. Natus Vincere тест прошли более чем успешно. Я думаю мало кто ожидал топ2 с таким составом участников. GJ

Звание лучшего игрока турнира получил Айден iNsaNiA Саркои, опередив Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена из Team Secret, а также Богдана Iceberg Василенко и Алика V-Tune Воробея из Natus Vincere. В качестве приза организаторы турнира вручили iNSaNiA сертификат на покупку автомобиля Mercedes-Benz.