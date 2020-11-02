Рублев: Пока не успел осознать, что попал на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода на Итоговый турнир АТР.

По словам Рублева, пока он даже не успел осознать, что попал на Итоговый турнир. Теннисист отметил, он узнал эту новость несколько часов назад. Россиянин добавил, до этого надо выступить на турнире в Париже, поэтому мыслей об Итоговом турнире пока нет, но он надеется, что все будет хорошо.

«Пока просто рад, что попал в Лондон, что будет возможность проявить себя, посмотреть, чего мне будет не хватать против ведущих игроков, над чем работать», — сказал Рублев, слова которого приводит ТАСС.