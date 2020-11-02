Швейцарский теннисист Роджер Федерер проводит рекордную тысячную неделю в топ-20 рейтинга ATP.

Впервые Федерер вошел туда 2 апреля 2001 года, последний раз – 23 апреля того же сезона.

Второе место по этому показателю занимает Джимми Коннорс, который провел в первой двадцатке 917. Среди действующих игроков – Рафаэль Надаль (791).

Отметим, за карьеру Федерер провел 310 недель на вершине рейтинга, что также является рекордом.

Ранее ATP опубликовал обновленный мировой рейтинг теннисистов от 2 ноября. В первой десятке произошло одно изменение — российский теннисист Даниил Медведев вернулся на пятое место, сместив оттуда грека Стефаноса Циципаса.

На первом месте по-прежнему располагается серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третий — австриец Доминик Тим, четвертое место у швейцарца Роджера Федерера.