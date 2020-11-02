Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Болгарии.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, матч с Болгарией заменит товарищескую игру с Сербией.

Сборная России должна была провести товарищеский матч с сербами 5 июня 2021 года. Сначала матч был запланирован на 2020 год перед чемпионатом Европы, но в связи с пандемией коронавируса игру перенесли на год. Так как команда Черчесова попала с Сербией в одну группу Лиги наций, было решено поменять соперника на июньский матч.

Напомним, 12 ноября команда Станислава Черчесова на выезде проведет товарищеский матч против Молдавии. Затем российская сборная в гостях сыграет в рамках группового раунда Лиги наций против Турции и Сербии. Встречи состоятся 15 и 18 ноября.