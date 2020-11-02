Россиянин Андрей Рублев вовсю монетизирует свою фамилию. Воскресная победа в Вене позволила ему стать лидером по количеству выигранных титулов в этом сезоне. Это пятый турнир ATP, в котором победил Рублев в 2020 году. Очередной успех дал Рублеву новую возможность — впервые в карьере он квалифицировался на Итоговый турнир года. Рублев, как и Даниил Медведев, сыграет в середине ноября в Лондоне.

Последний раз такое было в 2000-м году, когда к Евгению Кафельникову прибавился недавний юниор Марат Сафин. Вместе они сыграли на Итоговом Мастерсе в Лиссабоне.

В чем причина такого взлета Рублева? По сути, он повторяет прошлогодний путь Даниила Медведева, который выиграл 4 турнира, прибавив к ним финал US Open. Сегодняшняя форма Рублева едва ли хуже: Андрей окреп физически, стал великолепно подавать, а главное прибавил в ментальном аспекте.

Раньше Рублеву не хватало стабильности: он мог удачно провести один конкретный розыгрыш, но часто уступал очко в важный момент. В этот момент Андрей терял самообладание и собранность, после чего плохо проводил остальную часть поединка. Даже в этом гениальном сезоне Андрей от этого не ушел — дважды одинаково проиграл Медведеву и Циципасу, когда расстроился в концовке первого сета.

Но уже, например, в Санкт-Петербурге Андрей продемонстрировать класс психологической стойкости. В первом сете он уступал на тай-брейке Чоричу два мяча, все шло к тому, что он проиграет в первой партии. Однако Рублев выстоял, после чего довел матч до победы.

Уверенность Рублева копится с каждой победой. Это то, что ему не хватало все годы его взрослой карьеры. Прежде он играл, пытаясь реализовать ожидания, которые накладывались на него после юниорского периода. Напомним, что Рублев выиграл юниорский Ролан Гаррос-2014, закончив тот год на первом месте по итогам сезона у юношей.

Статус первой ракетки среди сверстников долго накладывал дополнительные ограничения на Рублева уже когда он стал играть в ATP. Андрей и его болельщики ждали, что он начнет показывать класс и на взрослом уровне. Раз за разом этого не случалось — частенько Рублев слетал уже в первом круге. Уверенность, которая у него была в юниорах, растворилась.

Пандемия коронавируса позволила многое переосмыслить, а главное — свести на ноль все ожидания относительно своей карьеры. Рублев, сам того не ожидая, начал играть от матча к матчу. И начал выигрывать.

Сейчас Андрей, как признается сам, продолжает выходить на игры с состоянием нечего терять, когда ментальные оковы результата не затрагивают его спортивный навык. На Итоговом он будет примерно в том же статусе — темной лошадки.

Ключевым же для Рублева станет сезон следующий, когда к нему вернутся те самые ожидания. Андрею нужно будет подтвердить свой уровень, что, как мы видим по Даниилу Медведеву, намного сложнее.