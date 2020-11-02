Легендарный бразильский боец смешанных единоборств Андерсон Силва объявил о завершении карьеры.

По словам Силвы, сегодня особенный день, так как он уходит из спорта, которому посвятил всю свою жизнь. Он отметил, что благодарит всех за долгие годы поддержки и благодарен Богу за то, что позволил мне драться.

«Надеюсь, что останусь у вас в памяти и в сердце, став примером того, что вы можете преодолевать трудности, препятствия и сомнения. Никогда не думайте о том, чтобы сдаться, как бы тяжело не было. Люблю вас и уважаю!» — написал Силва в своем Instagram.

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 12, в главном событии которого подрались ямайский боец Юрайя Холл и бразильская легенда промоушена Андерсон Силва.

Бой завершился в четвертом раунде после того, как судья засчитал Андерсону Силве технический нокаут. Теперь на счету Холла 16 побед при девяти поражениях. Силва проиграл 11-й бой из 45.