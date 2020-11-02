Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна Семак рассказала, как поддерживала супруга после трех поражений подряд.

«Я три раза подряд убедила его в том, что так бывает…» – написала Семак в своем Instagram.

Напомним, что «Зенит» прервал серию из поражений победой над «Химками». Ранее сине-бело-голубые проиграли бельгийскому «Брюгге», казанскому «Рубину» и дортмундской «Боруссии».

После 13 туров чемпионата России «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице с 27 очками. У московского «Спартака» столько же баллов, красно-белые располагаются на третьей строчке. На первой позиции с 28 очками расположился московский ЦСКА.

Ранее Сергей Семак оценил состояние травмированных игроков команды.