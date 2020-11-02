Стало известно, кто обслужит матчи третьего группового этапа Лиги чемпионов с участием петербургского «Зенита» и «Краснодара».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным судьей на матч между «Севильей» и «Краснодаром» назначен немецкий арбитр Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр — Даниэль Зиберт. Арбитр ВАР — Марко Фритц.

Матч между «Зенитом» и «Лацио» обслужит португалец Артур Диаш. Ассистенты арбитра — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Арбитр ВАР — Тьягу Мартинш.

Отметим, матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Игра «Зенита» и «Лацио» начнется на два часа раньше в тот же день.