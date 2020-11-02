Группа компаний AMC приобрела российский ММА-промоушен Fight Nights Global.

Об этом сообщил глава промоушена Камил Гаджиев на совместном мероприятии с AMC в Махачкале.

По словам Гаджиева, изначально он сказал, что Fight Nights Global стоит пять миллионов долларов, и потом начались переговоры. Бизнесмен отметил, в итоге промоушен продан более, чем за 100 миллионов рублей, но он с партнерами договорился, что точную сумму они не называют.

«Теперь в год планируем проводить 10 турниров. 4 больших, очень крупных. Сколько это будет стоить? Думаю, один турнир – в районе 18 млн рублей. Учитывая крупные это обойдется примерно в 250 млн», – сказал Гаджиев, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее Гаджиев сообщил, что чемпионский бой между Дмитрием Бикревым и Шамилем Амировым признан несостоявшимся.