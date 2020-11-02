Американский фигурист Нейтан Чен попытался прыгнуть четверной аксель на тренировке.

Видео с прыжком появилось в интернете. Чен прыгнул и раскрутился, но упал при приземлении.

Напомним, 25 октября Чен выиграл Гран-при США по фигурному катанию. Американец является победителем двух последних чемпионатов мира по фигурному катанию.

Стоит отметить, что никто из фигуристов на официальных соревнованиях еще не исполнял четверной аксель.

Ранее тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказался о доминировании своего ученика, американского фигуриста Нейтана Чена в мировом мужском фигурном катании. По словам тренера, в его планы не входит борьба Нейтана Чена с кем-то на равных на Олимпиаде в Пекине, в планах фигуриста добиться максимального прогресса, а сбавить обороты никогда не поздно.