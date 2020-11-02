Динил gpK~ Скутин присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2 в качестве основного игрока. Киберспортсмен принимал участие на OGA Dota Pit Season 3 за коллектив в качестве стендина. Скутин будет выступать на миде.

GpK~ считает, что в коллективе, в первую очередь, преобладают дружеские отношения и каждому по душе находиться друг с другом вместе.

Наша команда отличается тем, что мы — друзья, нам всем нравится находиться друг с другом. Наш состав молодой, но у нас всех есть высочайшее понимание Доты, мы все хотим побед. Спасибо, что болеете и поддерживаете нас, мы постараемся добиться высоких результатов.

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда поприветствовал новичка и заявил, что Данил подходит коллективу из-за схожести характеров. Он также отметил, что киберспортмен не просто перспективный игрок, а уже проявил себя как профессионал.

Текущий состав VP.Prodigy:

Егор «epileptick1d» Григоренко

Данил «gpk» Скутин

Дмитрий «DM» Дорохин

Виталий «Save-» Мельник (капитан)