Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. По информации источника, 25-летний футболист сдал положительный тест перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Отмечается, в данный момент игрок находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

В группе А «Бавария» единолично возглавляет таблицу с шестью набранными очками. Мюнхенцы выступают в одной группе с «Локомотивом» и «Атлетико».

Матч между австрийским «Зальцбургом» и «Баварией» состоится 3 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в киевском «Динамо» обнаружено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.