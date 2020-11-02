Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намекнул на свое возвращение в сборную Швеции.

В своем Twitter форвард опубликовал свое фото в футболке национальной команды.

«Давно не виделись», — написал Ибрагимович под фото.

Напомним, Златан Ибрагимович провел 116 матчей в составе национальной команды, в которых 62 раза поражал ворота соперников. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел в составе «Милана» 22 матча в чемпионате Италии, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.

Отметим, на чемпионате Европы в 2021 году Швеция сыграет с Испанией, Польшей и победителем стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина / Словакия / Ирландия / Северная Ирландия).