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  • 17:06,  2 ноября 2020
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Гном Гномыч: Мне не нравится снимать видео в Instagram, это все мама

Гном Гномыч: Мне не нравится снимать видео в Instagram, это все мама
Александр Плющенко. Фото: скриншот видео

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко, признался, что ему не нравится снимать видео в Instagram.

По словам Плющенко-младшего, он очень любит тренироваться и делает это по пять часов шесть дней в неделю. Фигурист отметил, его не пытаются жалеть, он тренируется и добивается результата.

Плющенко, прозвище которого Гном Гномыч, признался, что у него нет на телефоне своего инстаграма.

«Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом – это долго еще. В выходные надо все снимать», – сказал Плющенко-младший в сюжете программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Ранее юный спортсмен получил травму ноги, но в «Инстаграме» сообщил, что собирается принять участие в соревнованиях.

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