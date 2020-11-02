Гном Гномыч: Мне не нравится снимать видео в Instagram, это все мама

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко, признался, что ему не нравится снимать видео в Instagram.

По словам Плющенко-младшего, он очень любит тренироваться и делает это по пять часов шесть дней в неделю. Фигурист отметил, его не пытаются жалеть, он тренируется и добивается результата.

Плющенко, прозвище которого Гном Гномыч, признался, что у него нет на телефоне своего инстаграма.

«Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом – это долго еще. В выходные надо все снимать», – сказал Плющенко-младший в сюжете программы «Сегодня вечером» на Первом канале.