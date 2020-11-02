В шестом туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Беневентно». Игра пройдет на стадионе «Марк’Антонио Бентегоди» 2 ноября. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

«Верона»

«Верона» за последние пять игр заработала себе восемь очков, что является достаточно средним результатом. В данный момент времени клуб занимает десятое место в турнирной таблице.

Последние четыре матча для коллектива прошли очень успешно и «Верона» пропустив при этом всего два мяча. В открывающем матче Серии А была победа над «Ромой» со счётом 3:0, а затем в рамках итальянского первенства победа над «Удинезе» со счётом 1:0.

Неожиданным результатом стало поражение против «Пармы» со счётом 0:1 и ничья с «Дженоа» (0:0.

Предыдущим тур прошёл филигранно для подопечных Ивана Юрича, клуб сыграл в ничью с «Ювентусом» на гостевых трибунах. Также, некоторое время назад в Кубке Италии «Верона» обыграла «Венецию» в послематчевых пенальти.

«Беневенто»

«Беневенто» за последние пять туров заработала всего шесть очков. В данный момент в рамках чемпионата старны клуб находится на 13 месте в турнирной таблице.

Открывающий матч Серии А прошёл успешно для «Беневенто», сложная и близкая игра против «Сампдории» пошла в копилку подопечных Филиппо Индзаги», итоговый счёт 3:2.

В конце первого месяца осени состоялся матч против «Интера» и, к сожалению, для домашних болельщиков, итальянская команда была разгромлена со счётом 2:5. Однако, спустя несколько дней горечь поражения подсластила победа над «Болоньей» со счётом 1:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,10. Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,30.

Эксперты считают, что у «Вероны» в данном противостоянии больше шансов и клуб обыграет соперников, вдобавок, в игре будет забито более двух голов. Прогноз: «Верона» выиграет, и в матче будет забито 2 и более голов.