Станислав Черчесов определился со списком футболистов сборной России на ближайшие матчи с Турцией и Сербией в Лиге наций и для контрольной игры со сборной Молдовы.

Первое, что бросается в глаза — большое количество футболистов молодежной сборной России. Команда Михаила Галактионова завершила свой отборочный цикл, решив задачу, — это значит Черчесов может свободно пользоваться этими футболистами. Он и пользуется. В сборную России вызваны сразу 6 игроков молодежной сборной России. Все они наверняка получат свое игровое время в товарищеской игре с Молдовой.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Мы видим, что Сафонов здесь вытеснил Сослана Джанаева, который вошел в резервный список игроков и может быть вызван, если что-то случится с тремя основными. Черчесов по-прежнему доверяет Гильерме, который пропустил прошлые матчи из-за коронавируса. Сафонов впервые был вызван на прошлый сбор, сейчас снова в команде.

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

Обращает на себя внимание присутствие сразу двух центральных защитников молодежки — Игоря Дивеева и Романа Евгеньева. Центр обороны в сборной очень проблемный, поэтому Черчесов счел нужным воспользоваться ресурсами Галактионова. В этот раз в команду не вызваны Илья Кутепов и Роман Нойштедтер — эти двое выглядят хуже Дивеева и Евгеньева в РПЛ. Обращает на себя внимание, что закрепился в сборной Игорь Смольников.

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

С учетом количества матчей и того, что этих матчей нет у молодежки, Черчесов решил «заиграть» в сборной футболистов ЦСКА — Ивана Облякова и Константина Кучаева. Оба уверенно выглядят в составе ЦСКА. Кроме того, в сборную впервые вызван Даниил Лесовой — креативный полузащитник отлично смотрится в составе «Динамо». Мы видим, что Черчесов активно ищет фланговых атакующих полузащитников. Доверие тренера утратил Зелимхан Бакаев. Зато вернулся в команду Александр Ерохин — Черчесов не мог не пройти мимо результативной игры хавбека.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Здесь обращает на себя внимание возвращение Антона Заболотного. В последних матчах он снова стал напоминать себя времен «Тосно»- возможно, Антона раскрепостили два откровенных интервью, которые форвард дал СМИ в октябре. В них Заболотный открыто признает свои психологические проблемы. А то, что выводится на уровень осознания, то и разрешается в положительную сторону. Черчесов поддержал игрока вызовом, оставив в резервном списке Федора Смолова.