Главный тренер сборной России определился с теми, кто сыграет в ближайших трех матчах национальной команды. В ходе ближайшего перерыва клубных баталий сборная сыграет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две встречи Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

В список Черчесова вошли семь футболистов «Зенита» — защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой и нападающий Артем Дзюба. Какова их роль в сборной России?

Вячеслав Караваев

Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев был вплотную заигран Черчесовым в отсутствие заболевшего Марио Фернандеса. Армеец вернулся, и попасть в стартовый состав Караваеву будет сложнее. Он может сыграть на левом фланге, но и там ему предстоит выдержать конкуренцию со стороны одноклубника Юрия Жиркова и Федора Кудряшова.

Юрий Жирков

Черчесов очень любит использовать ветерана, заигрывая его в том числе на некогда родной позиции левого атакующего полузащитника. Жирков участвовал во всех трех матчах сборной в октябре и по приезду в клуб оказался в лазарете. Вероятно, Черчесов чуть уменьшит нагрузку на Юрия, поскольку задействовал много игроков из молодежной сборной России. Слева в атаке теперь могут играть Лесовой, Черышев и Кучаев.

Магомед Оздоев

Оздоев закрепился в качестве основного центрального полузащитника сборной России, действуя в связке с Романом Зобниным. Вплоть до возвращения в строй Александра Головина и Дмитрий Баринова Оздоеву не нужно беспокоиться за место в основе. Из игроков этой зоны добавился Иван Обляков, который наверняка разгрузит Оздоева и Зобнина в каком-то из матчей.

Далер Кузяев

Кузяев вызывался в сборную не имея клуба, а подписав новый контракт с «Зенитом», участвовал во всех матчах сине-бело-голубых. У Черчесова Далер также в роли затычки — он способен сыграть в любом месте в середине поля. Вероятно, в этот раз он будет больше задействован в центре поля или на правом фланге атаки.

Александр Ерохин

Бомбардирские подвиги Ерохина вряд ли остались незамеченными тренерским штабом сборной России. Почти наверняка Ерохин будет рассматриваться Черчесовым, как игрок группы атаки. Причем, не исключено, что он станет конкурировать с нападающими — Дзюбой, Соболевым и Заболотным. Также в его конкурентах игроки под нападающим — братья Миранчуки.

Андрей Мостовой

Атакующий полузащитник, уже дебютировавший за сборную в прошлых матчах Лиги наций, в этот раз будет конкурировать с футболистами молодежной сборной России Лесовым и Кучаевым. Также среди его конкурентов Денис Черышев и Алексей Ионов.

Артем Дзюба

Черчесов не особо бережет своего капитана, ставя на каждую игру. Дзюба определенно устал и это сказывается на играх «Зенита». Черчесов наверняка сделает выводы и не будет ставить Артема хотя бы на товарищеский матч со сборной Молдовы. Единственного форварда могут исполнить Заболотный, Соболев, а то и Ерохин.