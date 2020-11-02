Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе бывшей российской фигуристки, ныне представляющей Белоруссию, Виктории Сафоновой на турнире Ice Star в Минске.

«Раз тогда Сафонову отпустили в Беларусь, значит, не видели в ней перспектив. Так часто бывает: отпустили Кузьмину, она за Словакию все в биатлоне выиграла», — сказал Жулин, чьи слова цитирует портал «Чемпионат».

Также Жулин высказал мнение о другой участнице турнира Софье Самодуровой. По мнению тренера, сейчас фигуристка имеет спад и срывает те прыжки, которые никогда не срывала.

«Когда Самодурова наберет форму, то будет вполне конкурентноспособна. Надеюсь, она сможет вернуться на топ-уровень», – заключил Жулин.

Напомним, Виктория Сафонова выиграла соревнования с отрывом в почти 20 баллов.