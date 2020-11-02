Глава штаба сборной России и вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил о том, что петербургский клуб не считает себя базовым для сборной России по хоккею.

В интервью Sport24 Ротенберг отметил, что клуб хочет быть на голову выше всех и смотрит на все с точки зрения конкуренции, а игроки СКА соревнуются между собой.

«СКА никогда не говорил, что мы — базовый клуб сборной России, это выдумки журналистов. Мы — донор, стремимся оставлять игроков в стране», — отметил Ротенберг, подчеркнув, что условия здесь в разы лучше, чем в других странах.

«Только исходя из этих соображений оставляем ребят в России», — заявил Ротенберг.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла, команда отправится на турнир молодежным составом.