Нападающий сборной России по хоккею Василий Подколзин станет капитаном национальной команды на финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.
Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды. Отметим, на Кубок Карьяла отправится в качестве основной команды отправится молодежная сборная России по хоккею, Василий Подколзин является единственным игроком, который выступал за национальную сборную: на Шведских играх в рамках Евротура-2019/20 он провел две встречи.
По мнению Подколзина, чьи слова цитирует агентство ТАСС, вызов в национальную сборную является хорошим шансом, чтобы проявлять свои лучшие качества.
«Испытываю самые положительные эмоции и гордость за то, что есть возможность сыграть за сборную России», — отметил Подколзин.
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