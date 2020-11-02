Нападающий сборной России по хоккею Василий Подколзин станет капитаном национальной команды на финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды. Отметим, на Кубок Карьяла отправится в качестве основной команды отправится молодежная сборная России по хоккею, Василий Подколзин является единственным игроком, который выступал за национальную сборную: на Шведских играх в рамках Евротура-2019/20 он провел две встречи.