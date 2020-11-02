«Зенит» провел первый матч после вспышки коронавируса в команде. Коллектив Хави Паскуаля не выходил на паркет в официальных играх 3 недели — последней встречей был матч против «Барселоны».

Возвращение «Зенита» в баскетбол пришлось на домашнюю встречу с «Астаной», которая приехала в Петербург в хорошем настроении после домашних побед над «Каспием». В Единой Лиге ВТБ «Астана» выступала хуже, но зато на старте турнире обыграла в овертайме грозные «Химки».

3 недели простоя в Единой Лиге ВТБ не изменили положения дел — петербургский клуб по-прежнему возглавляет таблицу. Хави Паскуаль задействовал в игре с «Астаной» всех своих баскетболистов. В том числе сыграл и разыгрывающий Дмитрий Хвостов, не выходивший в официальных матчах 8 месяцев. Россиянин полностью восстановился после травмы.

«Зенит» тотально доминировал все четыре четверти, планомерно наращивая преимущество в счете. Перед последнем отрезком игры петербуржцы ушли в отрыв — 61:33. А итог — победа со счетом 85:52.

После матча Хави Паскуаль отметил, что игроки работали с полной самоотдачей и приложили для победы максимум усилий, что было нелегко после такого долгого перерыва.

«Я счастлив, что Дима Хвостов снова с нами, ему ещё есть, куда прибавлять, но главное то, что он вернулся в игровой ритм», — оценил тренер вклад в игру разыгрывающего «Зенита».

Сам Хвостов отметил, что ему немного необычно возвращаться на паркет 8 месяцев спустя.

«Когда ты тренируешься с командой — это одно, когда выходишь на паркет — другое. Спасибо одноклубникам, что помогали мне. Трудно находиться без игрового ритма, сегодня на первое место вышла самоотдача», — отметил Хвостов после матча.

В ноябре «Зениту» предстоит марафон из игр Евролиги и Единой Лиги ВТБ. Команда Паскуаля будет играть каждые 3 дня и проведет 8 встреч.