Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в национальную команду Алексея Миранчука из «Аталанты».

Слова Черчесова цитирует сайт «Матч ТВ». Тренер отметил, что Миранчук вышел только один раз в составе «Аталанты» в игре против «Мидтьюлланда» в Лиге чемпионов, однако команде важно, чтобы этот полузащитник прибыл на сбор.

«Мы с ним пообщаемся, по телефону сложнее выстраивать контакт. Наверное, для него приезд в сборную будет психологической подпиткой, когда он окунется в знакомую атмосферу», — сказал Черчесов, добавив, что вызвал Миранчука в сборную в том числе и потому, что хочет увидеть его на поле.

Напомним, в начале сентября Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива», до середины октября он восстанавливался от травмы и пока сыграл только в одном матче за новый клуб.