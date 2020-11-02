Бывший киберспорсмен команды Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко поделился своими мыслями о том, какую роль он бы мог занять в рамках организации. Тесленко считает, что если возвращаться к «Рождённым Побеждать», то только в роли тренера.

Если бы оказался в NAVI, то как тренер. У меня были такие мысли. Особенно первое время, когда я ушел. Безумная ломка за игрой, за парнями и за организацией. Вроде бы счастье, свобода, я её так долго ждал, а с другой стороны что-то не то. Но пришел такой момент, когда отпустило и я уже начал скучать за победами. NAVI — это те пацаны, с которыми можно было бы поехать и бомбить всех.

Zeus также отметил, что для достижения успеха необходимо быть фанатом своего дела и выкладываться все все 100%, в противном случае достойных результатов не добиться. Тесленко считает, что он самого процесса нужно получать удовольтвие.

Капитан завершил карьеру игрока в 2019 году после турнира серии BLAST, который проходил в Москве. В данный момент Zeus является блоггером.