Российский футбольный тренер Дмитрий Парфенов возглавил тульский «Арсенал». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

На посту главного тренера клуба Парфенов сменил Сергея Подпалого. Пока неизвестно, на какой срок Парфенов подписал контракт с «Арсеналом».

В интервью пресс-службе клуба Парфенов отметил, что все произошло быстро, а тренер знает как команду, так и руководителя клуба Гурама Аджоева.

«Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа — это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас — от тренеров, руководителей, футболистов», — отметил Парфенов, добавив, что в ситуации команда может справиться только сообща.

После 13 туров РПЛ в сезоне-2020/21 «Арсенал» идет на 13-м месте, набрав всего 12 очков.