Российская легкоатлетка, информатор WADA Юлия Степанова заявила, что боится возвращаться в Россию, пока президентом страны является Владимир Путин.

«Что еще он может сказать? Конечно, я для него – иуда. Потому что я говорю правду, а он хочет ее скрыть, он хочет обманывать», — заявила Степанова в интервью Evening Standard, добавив, что по возвращении в Россию ее могут убить, а произошедшее назвать несчастным случаем.

Подруга Степановой спрашивала, почему легкоатлетка не считает, что ее смогут убить и в США. «Я ей ответила, что если они убьют нас здесь, то американцы будут расследовать это дело – и весь мир узнает правду», — заявила Степанова, добавив, что если расследованием займутся русские, то скажут о несчастном случае.

Степанова также ответила, что не чувствует себя героем и просто рада, что говорит правду и не несет большой груз лжи.