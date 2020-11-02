Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о вызове в национальную сборную России форварда команды Антона Заболотного.

Слова Ротенберга цитирует портал «Чемпионат». Владелец «Сочи» отметил, что всегда говорил Заболотного — он многое может.

«Ему просто нужно было отпустить ситуацию и перезагрузить самого себя. Я очень рад его вызову в сборную. Антон еще себя проявит», – сказал Ротенберг.

Напомним, Антон Заболотный забил несколько мячей в предыдущих турах чемпионата России по футболу, а также отмечался голевыми передачами.

Также в список форвардов сборной России на ноябрьские матчи попали «зенитовец» Артем Дзюба и «спартаковец» Александр Соболев. Сборной России предстоит сыграть с Молдавией, Сербией и Турцией.