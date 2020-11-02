Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала точные даты отборочных гонок сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира.

Слова Вяльбе цитирует портал РИА Новости. По словам президента ФЛГР, контрольные старты сборной России пройдут за неделю до старта Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в финском Муонио с 20 по 22 ноября.

«Пока не все группы собрались в Финляндии. Я не на сборе, и пока не знаю, поеду ли (на отбор). Возможно, поеду уже перед самым этапом», — сказала Вяльбе.

Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам стартует в финской Руке 27 ноября. На этом этапе состоятся спринтерские гонки, а также разделки на 10-15км и гонки преследования.