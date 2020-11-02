Российский тренер по лыжным гонкам Егор Сорин ответил на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева о том, что лыжам не хватает популярности и медийности.

В интервью порталу Eurosport Сорин отметил, что медийность лыжам нужна, но в меру, поскольку когда чересчур много времени уделяется медийности — это неправильно. Как считает тренер сборной России, во всем должен быть регламент.

«Как у норвежцев – у них есть определенное время, когда спортсмены общаются со спонсорами, дают интервью. Они знают четко, что в этот период времени они общаются», — отметил специалист, подчеркнув, что нужны рамки, внутри которых будет работать пресса.