Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о рассмотрении дела России против WADA в CAS, которое стартовало сегодня, 2 ноября.

Слова Родниной цитирует портал Sport24.

«Очень надеюсь на положительный исход. Для нас это очень важно, и, надеюсь, мы серьёзно подошли к этому вопросу», — отметила Роднина, добавив, что Россия многое сделала для того, чтобы изменить отношение к допингу, в частности, появились соответствующие законы и независимая лаборатория.

По словам Родниной, в стране было предпринято много шагов, которые требовались от международного спортивного сообщества.

«Если они посчитают, что этого недостаточно, то мы должны посмотреть свои формы защиты или пересмотреть форму организации», — заявила Роднина.