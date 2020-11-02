Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко принял участие в съёмках сериала «Чума».

В «Инстаграме» юного фигуриста появилось видео с съёмочной площадки проекта.

«Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале «Чума», — написал Плющенко-младший, предложив своим подписчикам угадать, кого он играет.

Сериал «Чума» вышел на экраны в 2020 году, сюжет сериала переносит зрителей в вымышленный город Нищбург. События происходят в XIV веке на фоне второй волны смертоносной эпидемии.

Ранее Александр Плющенко рассказал о своем отношении к контенту, который появляется в его профиле в «Инстаграме». По словам Гном Гномыча, на его телефоне это приложение не установлено, а все снимает и выкладывает его мама, продюсер Яна Рудковская.