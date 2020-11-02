Сразу несколько футболистов амстердамского «Аякса» подхватили коронавирус накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда».

Информацию об этом сообщает портал RTL.de. По данным издания, «Аякс» полетел в Данию с 17-ю футболистами в составе. Клуб не объявил, чьи тесты на коронавирус оказались положительными, однако известно, что в команде остался только один голкипер, не сыгравший ни одного матча за основную команду — это Кьелл Схерпен.

На игру в Лиге чемпионов также не заявлены следующие основные футболисты «Аякса» — это Душан Тадич, Дави Классе, Райан Гравенберх.

Отметим, игра «Мидтьюлланд» — «Аякс» состоится завтра, 3 ноября, начало встречи назначено на 23:00 по московскому времени.