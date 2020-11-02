Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заявила о запуске собственного бренда одежды Empress Wear.

В своем «Инстаграме» Туктамышева выложила фото в одной из вещей своей первой мерч-коллекции и рассказала о желаниях, которые воплотила в проекте.

«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде», — написала фигуристка, подчеркнув, что ее одежда — это качество, удобный крой и дизайн, который производит впечатление.

Напомним, ранее несколько коллекций одежды со своим дизайном выпустила двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Принты к одной из коллекций рисовала сама фигуристка.