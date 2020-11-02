Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах вызова в национальную команду форварда «Сочи» Антона Заболотного.

Слова Черчесова цитирует портал «Чемпионат». По мнению тренера, в последних турах Российской Премьер-лиги Заболотный играет качественно, свежо и полезно, а самое главное — забивает мячи.

«Мы его хорошо знаем. Заболотный выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной», — отметил Черчесов.

Напомним, за сборную России Антон Заболотный выступал в 2017-2018 годах, он провел за команду 9 игр, в том числе 7 товарищеских и 2 матча в Лиге Наций, а также забил один мяч — в ворота сборной Чехии.

В ноябре 2020 года сборной России предстоит сыграть с командами Молдавии, Сербии и Турции.